"Ростелеком" покупает разработчика мобильной ОС Sailfish

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. "Ростелеком" RTKM подписал договоры купли-продажи о приобретении 75% долей в ООО "Открытая Мобильная Платформа" и 75% долей в ООО "Вотрон", получив таким образом контроль над разработчиком мобильной операционной системы Sailfish OS и Sailfish Mobile OS RUS, говорится в сообщении оператора.

Стоимость сделки не разглашается по договоренности между сторонами.

"Сделка соответствует нашей стратегии по формированию для наших заказчиков комплексного предложения с полным спектром цифровых услуг. Мобильная операционная система органично дополняет наше продуктовое предложение, и мы надеемся, что она станет актуальным решением для создания корпоративного смартфона, предоставляющего все необходимые функции, включая связь, почту, документооборот, облачные сервисы, и т.д. Уникальность Sailfish Mobile OS RUS заключается в том, что это - единственная представленная на рынке мобильная операционная система, которая может быть полностью локализована", - приводятся в сообщении слова президента "Ростелекома" Михаила Осеевского.

ФАС в середине февраля одобрила ходатайство "Ростелекома" о покупке Sailfish.

Изначально Sailfish была разработана финской Jolla, созданной бывшими сотрудниками Nokia. В середине 2015 года стало известно, что Jolla принадлежит основателю группы ЕСН Григорию Березкину. Как писала газета "Ведомости", Березкину принадлежало 80% ООО "Вотрон", владевшей "Открытой Мобильной Платформой" (остальные 20% были у бывшего гендиректора ЕСН Михаила Верозуба).

В 2016 году ОМП на базе Sailfish разработала российскую мобильную операционную систему - Sailfish Mobile OS Rus, которая вошла в реестр отечественного программного обеспечения.

О том, что "Ростелеком" ведет переговоры о покупке Sailfish, сообщалось в апреле 2017 года. Тогда, по данным источников "Ведомостей", Березкин оценивал весь актив в 50 миллионов долларов.