ФАС получила ходатайство Сбербанка и "Яндекса" о создании СП на базе "Яндекс.Маркета"

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство Сбербанка SBER и "Яндекса" YNDX о создании совместного предприятия (СП) на базе "Яндекс.Маркета", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"В ФАС России на рассмотрении находится ходатайство ... о приобретении прав, позволяющих им определять условия осуществления предпринимательской деятельности ряда российских компаний, осуществляющих деятельность на рынке услуг по предоставлению доступа к сервису сравнения товарных предложений в сети интернет, рынке разработки компьютерного программного обеспечения", - говорится в уведомлении, о принятии ходатайства к рассмотрению.

Глава Сбербанка Герман Греф 28 февраля заявил, что два дня назад компания подала в ФАС заявление на получение разрешения для начала работы совместного предприятия с "Яндексом" в области электронной коммерции.

В декабре прошлого года Сбербанк и "Яндекс" подписали обязывающее соглашение создать СП на базе "Яндекс.Маркета". По условиям соглашения Сбербанк приобретает вновь выпущенные акции "Яндекс.Маркета" на сумму 30 миллиардов рублей. На момент сделки партнеры оценивали все предприятие в 60 миллиардов рублей без учета будущей синергии. Стороны будут иметь равные доли в компании.

Основной задачей "Яндекс.Маркета" станет создание сервиса розничной интернет-торговли. В России, Грузии, странах СНГ и в Прибалтике "Яндекс" и Сбербанк будут заниматься интернет-торговлей только в рамках "Яндекс.Маркета".