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Илон Маск показал интерьер пассажирской капсулы поезда Hyperloop в Дубае‍


Компании / Технологии

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Американская компания Virgin Hyperloop One (основатель Илон Маск) представила на выставке в Дубае интерьер разрабатываемой пассажирской капсулы вакуумного поезда, пишет портал Electrek.

Сообщается, что капсула оснащена просторным салоном, в котором пассажиры поезда смогут свободно перемещаться, стоять в полный рост.

Для хранения багажа предусмотрено пространство внутри капсулы, между сиденьями. По бокам от кресел показаны в презентации сенсорные панели, но компания их предназначение пока держит в секрете.

отметим, что проект создания вакуумного поезда Hyperloop предложил в 2012 году американский инженер, инвестор Илон Маск. Предполагается, что пассажирские и грузовые капсулы будут перемещаться по трубам над землей, скорость движения такого поезда составит 1,22 тысячи км/ч.  Поезд не будет соприкасаться со стенками трубы из-за эффекта воздушной подушки.

Разработчики проекта отметили также, что затраты на проект будут значительно ниже, чем при строительстве железной дороги для поездов на магнитной подушке.

 

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