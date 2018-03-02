Microchip Technology договорилась о покупке Microsemi за $8,3 млрд

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Microchip Technology Inc. договорилась о покупке Microsemi Corp. за 8,3 млрд долларов. В результате будет создана развивающаяся компания, поставляющая широкий спектр микросхем – от чипов для стиральных машин и автомобилей до чипов для ракет, сообщает Dow Jones.

Как в четверг объявили компании, Microchip выплатит за Microsemi 68,78 доллара за акцию. Было подтверждено сообщение The Wall Street Journal, опубликованное ранее на этой неделе.

С учетом долга сумма сделки слегка превышает 10 млрд долларов.

Новая компания будет получать годовую выручку в размере около 6 млрд долларов, а синергия от сделки в течение трех лет достигнет около 300 млн долларов.

У компаний дополняющие друг друга бизнесы, и они в основном ориентируются на разные сферы. Microsemi, базирующаяся в калифорнийском городе Алисо-Вьехо, производит микросхемы для коммуникационной, авиакосмической и оборонной сферы. Microchip же специализируется на полупроводниках для промышленности, автомобилей и бытовых приборов.

Рыночная стоимость Microchip, базирующейся в Чандлере, в Аризоне, превышает 20 млрд долларов. Компания за последнее десятилетие сделала около 19 приобретений.

Акции Microsemi в четверг вечером торговались по 64,50 доллара, слегка снизившись после ралли последних недель. Их рост был связан с перспективой поглощения.

Эксклюзивным финансовым консультантом Microchip выступает JPMorgan Chase & Co., который согласился предоставить гарантированную кредитную линию на сумму 5,6 млрд долларов. Юридический консультант Microchip – Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C. Эксклюзивным финансовым консультантом Microsemi выступает Qatalyst Partners, а юридическим консультантом – O'Melveny & Myers LLP.