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Смартфоны на Android атаковал подслушивающий вирус‍


Компании / Технологии

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Смартфоны на базе программного обеспечения Android могут быть атакованы новым подслушивающим вирусом, сообщается на портале разработчика ПО Wandera.

Новый вирус носит название RedDrop: программа тайно записывает все, что происходит около гаджета, на диктофон, после чего выгружает аудиофайл на файлообменники.

Помимо этого программа-вирус может незаметно подписать пользователя зараженного смартфона на платные мобильные сервисы, а также установить на устройство другие вредоносные приложения.

Вирус RedDrop был найден в составе свыше 50 международных мобильных приложений для устройств на платформе Android, среди них - калькуляторы, графические редакторы, развлекательные и образовательные программы.

Эксперты по безопасности отмечают, что эта программа представляет собой уязвимость "нулевого дня", что означает, что сейчас против нее не разработано никаких защитных механизмов.

Для того, чтобы защитить свое устройство от нового вируса, специалисты советуют скачивать все приложения только через официальные магазины.

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