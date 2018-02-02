Экс-глава МТС Дубовсков назначен президентом АФК "Система"

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Совет директоров АФК "Система" AFKS назначил экс-главу МТС MTSS Андрея Дубовскова президентом компании, следует из материалов АФК.

"Совет директоров АФК "Система" сегодня назначил Андрея Дубовскова президентом АФК "Система", - говорится в сообщении.

В четверг, 1 марта, МТС сообщил, что удовлетворил ходатайство Дубовскова о досрочном прекращении полномочий президента - председателя правления компании. На эту должность был назначен Алексей Корня, ранее занимавший пост вице-президента МТС по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям.