У крупных сотовых сетей нашли дефект, позволяющий "отключить" абонента‍

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Большая часть сетей мобильной связи остается уязвимой в вопросах кибербезопасности из-за протоколов, которые требуются для поддержки 2G и 3G, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на исследование компании Positive Technologies.

Как стало известно изданию, крупные операторы в среднем атакуются четыре раза в день. Как правило, атака направлена на отказ в обслуживании либо на перехват данных конкретного абонента.

Успешными становятся только 7,8% атак, отмечается в исследовании. "Так, у оператора связи с абонентской базой более 40 млн человек в среднем четыре атаки в день направлены на недоступность сервиса для абонента, каждая из которых продолжается в среднем более трех часов", - отмечается в статье.

Однако сами операторы заявляют, что надежно защищены, поясняет "Ъ".

Positive Technologies изучала на безопасность 24 проекта в сетях мобильных операторов операторов России, стран Европы и Ближнего Востока.