Telegram сообщил о сбоях в работе мессенджера в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Telegram заявил о сбоях в работе мессенджера в Европе и странах Ближнего Востока и Северной Африки.

"Некоторые из наших пользователей в Европе и регионе MENA (страны Ближнего Востока и Северной Африки - ред.) в настоящее время испытывают проблемы с подключением. Пожалуйста, следите за обновлениями, мы прилагаем все усилия, чтобы возобновить доступ к приложению в ближайшее время", - сообщила команда мессенджера в Twitter.

Позже Telegram восстановил работу мессенджера в Европе. "Теперь Европа снова на связи! Извините, что заставили вас ждать. (Если вы находитесь в Иране, потерпите еще немного, скоро там доступ также будет восстановлен)", - сообщила команда мессенджера в Twitter.

До этого пользователи сталкивались с проблемами в работе мессенджера 20 февраля. Перебои наблюдались как в веб-версии Telegram, так и в приложениях Telegram и Telegram X для мобильных устройств.