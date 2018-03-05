S&P повысило рейтинг "Роснано"

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента компании "Роснано" до "BB" с "BB-" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Краткосрочный рейтинг при этом подтвержден на уровне "B". S&P объясняет, что рейтинговое действие в отношении компании обосновано повышением рейтинга Российской Федерации 23 февраля. Тогда агентство повысило рейтинг России до инвестиционного уровня "BBB-" со спекулятивного "BB+", прогноз стабильный.

В августе 2017 года агентство подтверждало рейтинг компании на уровне "BB-" и отмечало, что повышение рейтингов "Роснано" возможно при аналогичном действии по отношению к суверенному рейтингу России.

"Мы считаем "Роснано" связанной с правительством организацией, которая обладает высокой возможностью для получения экстренной государственной поддержки", - говорится в сообщении агентства. S&P отмечает, что "Роснано" играет важную роль для российского правительства, которое создало компанию для реализации государственной политики развития нанотехнологической отрасли.

"Стабильный прогноз отражает наше мнение о том, что "Роснано" продолжит получать выгоду от поддержки со стороны правительства", - добавляет S&P, отмечая, что агентство может совершить негативное рейтинговое действие в отношении компании в случае продолжительной слабой эффективности ее инвестиционного портфеля, ухудшения финансовых показателей и ликвидности или значительного увеличения долговой нагрузки.

"Роснано" (100% в госсобственности) реализует государственную политику по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом, создающих новые производства на территории РФ. Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет ООО "Управляющая компания "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс.