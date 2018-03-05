FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

S&P повысило рейтинг "Роснано"


Компании / Технологии

 

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента компании "Роснано" до "BB" с "BB-" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Краткосрочный рейтинг при этом подтвержден на уровне "B". S&P объясняет, что рейтинговое действие в отношении компании обосновано повышением рейтинга Российской Федерации 23 февраля. Тогда агентство повысило рейтинг России до инвестиционного уровня "BBB-" со спекулятивного "BB+", прогноз стабильный.

В августе 2017 года агентство подтверждало рейтинг компании на уровне "BB-" и отмечало, что повышение рейтингов "Роснано" возможно при аналогичном действии по отношению к суверенному рейтингу России.

"Мы считаем "Роснано" связанной с правительством организацией, которая обладает высокой возможностью для получения экстренной государственной поддержки", - говорится в сообщении агентства. S&P отмечает, что "Роснано" играет важную роль для российского правительства, которое создало компанию для реализации государственной политики развития нанотехнологической отрасли.

"Стабильный прогноз отражает наше мнение о том, что "Роснано" продолжит получать выгоду от поддержки со стороны правительства", - добавляет S&P, отмечая, что агентство может совершить негативное рейтинговое действие в отношении компании в случае продолжительной слабой эффективности ее инвестиционного портфеля, ухудшения финансовых показателей и ликвидности или значительного увеличения долговой нагрузки.

"Роснано" (100% в госсобственности) реализует государственную политику по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом, создающих новые производства на территории РФ. Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет ООО "Управляющая компания "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс.

 

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ