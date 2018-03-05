Xiaomi может выйти на американский рынок смартфонов уже в этом году

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Китайская Xiaomi Corp. может начать продавать смартфоны в США уже в этом году, продолжая экспансию на западных рынках в преддверии долгожданного IPO, сообщает Dow Jones.

Базирующаяся в Пекине Xiaomi, которая занимает в Китае четвертое место по поставкам смартфонов, в последние годы добилась успеха на таких развивающихся рынках, как Индия и Юго-Восточная Азия. Компания также вышла на некоторые западные рынки, включая Испанию, где она открыла свои магазины ранее в этом году.

"Мы всегда думали о выходе на рынок США, – заявил председатель Xiaomi Лэй Цзюнь в кулуарах ежегодной парламентской сессии в Пекине. – Мы планируем начать выход на этот рынок к концу 2018 года или в начале 2019 года".

Xiaomi уже продает в США подключаемые к интернету устройства, включая динамики, камеры и электронные весы, но официально не продает смартфоны. Выход на этот рынок связан с рядом трудностей. В их числе – доминирование на этом рынке таких традиционных брендов, как Apple <AAPL> Inc. и Samsung Electronics Co. Компании также придется создать партнерство с одним из контролирующих рынок телекоммуникационных операторов.

Xiaomi также может пострадать от ограничений на деятельность китайских производителей смартфонов в США. Ранее в этом году Huawei Technologies Co. не смогла договориться с AT&T Inc. о продажах своего люксового смартфона Mate 10 в этой стране из-за опасений насчет национальной безопасности, хотя Huawei давно заявляла, что эти опасения неуместны.

Лэй признал, что зарубежная экспансия будет трудной. Китайским компаниям приходится тратить время, чтобы узнать местное законодательство и регулирование, а также нужды потребителей, добавил он, отказавшись от дальнейших комментариев.

В Китае, по данным Counterpoint Research, Xiaomi отстает от Huawei, Oppo Electronics Corp. и Vivo Electronics Corp. Apple занимает пятое место, Samsung – восьмое. Рыночная доля Xiaomi в Китае в 2016 году упала, а в 2017 году – выросла. Ее общие поставки смартфонов увеличились более чем на 50% до 96 млн единиц, согласно Counterpoint. Компания расширила свою линейку продуктов, включив в нее, помимо телефонов, ряд подключаемых устройств – от рисоварок до освежителей воздуха.

Одной из китайских компаний, сумевших закрепиться на рынке смартфонов США, стала ZTE – благодаря давним отношениям с местными операторами. В прошлом году она стала 4-м по величине продавцом смартфонов в США с 11%-ной рыночной долей, согласно Counterpoint.

Xiaomi планирует во 2-м полугодии провести IPO в Гонконге и привлечь как минимум 10 млрд долларов, сообщили информированные источники. В этом случае ее IPO станет одним из крупнейших в этом году. Компания планирует получить оценку от 80 до 100 млрд долларов, добавили источники. Это значительно выше оценки в 46 млрд долларов, полученной ею в рамках последнего раунда частного финансирования в 2014 году.