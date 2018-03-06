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SpaceX запустила ракету Falcon 9 с испанским телекоммуникационным спутником


Компании / Технологии / Потребительский рынок

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Космическая компания Илона Маска SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с испанским телекоммуникационным спутником Hispasat 30W-6. трансляция запуска велась на сайте SpaceX.

Отмечается, что пуск был осуществлен в 8:33 мск во вторник с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида).

Инженер-основатель компании Илон Маск отметил в своем микроблоге в Twitter, что испанский спутник "при весе 6 тонн и размере почти с автобус является крупнейшим геостационарным спутником", который запускала его компания.

Это был пятидесятый запуск ракеты-носителя Falcon 9.

Испанский спутник создан для передачи телекоммуникационного сигнала на страны Европы, Северной Африки, а также государства Северной и Южной Америки. Он заменит собой устаревший аппарат Hispasat 1D.

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