FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Убыток Tele2 в 2017 году по МСФО сократился на 64,6%


Компании / Технологии

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Выручка Tele2, одного из крупнейших сотовых операторов РФ, в 2017 году по МСФО выросла по сравнению с предыдущим годом на 16,2%, до 123 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

Чистый убыток компании в отчетном периоде снизился на 64,6% и составил 5,5 миллиарда рублей. Показатель EBITDA увеличился на 83,9% - до 30,5 миллиарда рублей.

Абонентская база компании на конец 2017 года составила 40,6 миллиона человек, что на 1,6 миллиона человек больше, чем в предыдущем году.

Компания в ноябре 2016 года решила отказаться от раскрытия финансовой отчетности, чтобы не вызывать неблагоприятную реакцию со стороны других участников рынка. Теперь отчетность опубликована впервые с этого момента.

ООО "Т2 РТК Холдинг" было создано на базе регионального GSM-оператора "Tele2 Россия" и сотовых активов "Ростелекома" RTKM, который завершил их передачу в августе 2014 года. Доля "Ростелекома" в уставном капитале нового оператора составила 45%, оставшиеся 55% принадлежат консорциуму инвесторов в составе ВТБ, группы банка "Россия", страховой группы "СОГАЗ" и структур Алексея Мордашова.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ