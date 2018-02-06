Убыток Tele2 в 2017 году по МСФО сократился на 64,6%

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Выручка Tele2, одного из крупнейших сотовых операторов РФ, в 2017 году по МСФО выросла по сравнению с предыдущим годом на 16,2%, до 123 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

Чистый убыток компании в отчетном периоде снизился на 64,6% и составил 5,5 миллиарда рублей. Показатель EBITDA увеличился на 83,9% - до 30,5 миллиарда рублей.

Абонентская база компании на конец 2017 года составила 40,6 миллиона человек, что на 1,6 миллиона человек больше, чем в предыдущем году.

Компания в ноябре 2016 года решила отказаться от раскрытия финансовой отчетности, чтобы не вызывать неблагоприятную реакцию со стороны других участников рынка. Теперь отчетность опубликована впервые с этого момента.

ООО "Т2 РТК Холдинг" было создано на базе регионального GSM-оператора "Tele2 Россия" и сотовых активов "Ростелекома" RTKM, который завершил их передачу в августе 2014 года. Доля "Ростелекома" в уставном капитале нового оператора составила 45%, оставшиеся 55% принадлежат консорциуму инвесторов в составе ВТБ, группы банка "Россия", страховой группы "СОГАЗ" и структур Алексея Мордашова.