Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО в четвертом квартале выросла на 5%

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Ростелекома" RTKM по МСФО в четвертом квартале выросла на 5% - до 84,113 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Выручка возросла на 16% - до 4,169 миллиарда рублей.

Показатель OIBDA в четвертом квартале составил 25,694 миллиарда рублей, увеличившись на 5%. Рентабельность по OIBDA увеличилась до 30,5% с 30,3%.

Чистая прибыль "Ростелекома" по РСБУ в 2017 году снизилась на 18% по сравнению с 2016 годом, до 8,889 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании увеличилась на 3% и составила 291,037 миллиарда рублей.

Как отмечает компания, доля доходов от цифровых и контентных услуг в выручке в четвертом квартале составила 47% против 44% за аналогичный период 2016 года. Эти доходы выросли на 12,8% - до 39,8 миллиарда рублей. В том числе доходы от услуг ШПД выросли на 5% - до 18,2 миллиарда рублей, от услуг ТВ - на 12,4% - до 7,1 миллиарда рублей, дополнительных и облачных услуг - на 38,8% - до 8,9 миллиарда рублей, VPN - на 6,5% - до 5,7 миллиарда рублей.

Доходы от фиксированной телефонии упали на 10% - до 19,151 миллиарда рублей.

По итогам 2017 года выручка компании выросла на 3% - до 305,329 миллиарда рублей. Таким образом, "Ростелеком" превысил свой прогноз по росту выручки (1,5%). Чистая прибыль увеличилась на 15% - до 14,05 миллиарда рублей. Показатель OIBDA составил 96,857 миллиарда рублей, увеличившись на 0,1%. Рентабельность по OIBDA снизилась до 31,7% с 32,5%.