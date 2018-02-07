ФАС зачла "Мегафону" снижение тарифов для поездок в Крым, смягчит штраф за нарушение

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. "Мегафон" MFON установил монопольно высокие цены на связь в национальном роуминге, но позже добровольно устранил нарушение, благодаря чему наказание для компании будет смягчено, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России во вторник.

В августе прошлого года ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой четверки" из-за высоких цен при оказании услуг связи в национальном роуминге. "Мегафон" 2 марта объявил о снижении цен для своих абонентов при нахождении на территории Крыма и Севастополя для ряда тарифных планов. "Вымпелком", Tele2 и МТС MTSS объявили о снижении цен при поездках в Крым и Севастополь ранее.

"ФАС России признала факт установления монопольно высокой цены на услуги связи в национальном роуминге со стороны компании "Мегафон", однако в связи с добровольным устранением нарушения приняла решение не выдавать предписание", - говорится в сообщении.

"Комиссия ФАС России в части абонентских роуминговых тарифов признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство (пункт 1 части 1 статьи 10). За это нарушение предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа будет известен по итогам завершения административного производства. Факт добровольного устранения нарушения послужит смягчающим обстоятельствам", - отмечает ведомство.