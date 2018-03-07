BlackBerry подала в суд на Facebook, WhatsApp и Instagram‍

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Канадская компания BlackBerry подала исковое заявление в суд Калифорнии (США) на американскую корпорацию Facebook и ее дочерние структуры - мессенджер WhatsApp и соцсеть Instagram‍, сообщает CNN.

Производитель смартфонов обвиняет ответчиков в нарушении прав интеллектуальной собственности. По мнению BlackBerry, руководство Facebook присвоило "инновации в производстве смартфонов" компании, так как при усовершенствовании приложений WhatsApp и Instagram использовала запатентованные наработки, связанные с вопросами безопасности, а также интерфейсом пользователя и сроками эксплуатации аккумулятора мобильного устройства.

Представители ответчика эти обвинения опровергают. В корпорации Facebook дали обещание жестко ответить на претензии канадской компании. По мнению заместителя главного юрисконсульта американской компании Пола Грейуола, этот иск свидетельствует о подлинном состоянии бизнеса BlackBerry на рынке мессенджеров.