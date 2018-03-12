"Яндекс.Браузер" начал автоматически блокировать программы для майнинга

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Программа "Яндекс.Браузер" начала автоматически находить и блокировать майнинговые скрипты - мини-программы, встраиваемые в сайты и которые позволяют создателям скрыто использовать вычислительные ресурсы посетителей с целью добычи криптовалют. Об этом в понедельник сообщила компания "Яндекс".

По сообщению компании, сайты со скрытыми скриптами внешне у обычных пользователей сети интернет не вызывают подозрений, однако, пока человек "сидит на странице", его компьютер либо смартфон может участвовать в майнинговых вычислениях.

Из-за этого возрастает нагрузка на центральный процессор устройства и компьютер работает медленнее, потребляя при этом больше электроэнергии, и перегревается.

Теперь программа "Яндекс.Браузер" анализирует, насколько сильно загружен процессор конкретного компьютера при просмотре сайтов. Возросшая нагрузка дает "Яндексу" сигнал о том, что на конкретном сайте стоят майнинговые скрипты. Если проверка подтвердит наличие скрипта, то "Браузер" заблокирует ресурс. Сайт будет работать, но майнеры утратят возможность использовать устройства пользователей для своих целей.