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"Лаборатория Касперского" нашла неуничтожаемый вирус‍, заражающий роутеры


Компании / Технологии

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Российская компания, специализирующаяся на антивирусах - "Лаборатория Касперского" - сообщила об обнаруженной троянской программе под названием Slingshot, которая может похищать любую информацию с компьютеров жертв. Как отмечает компания, новый троян заражает сетевые маршрутизаторы, которые были произведены компанией MikroTik.

Заражение маршрутизаторов происходит путем загрузки на него вредоносного файла - библиотеки DLL - способной заменить собой обычную. После подмены файла маршрутизатор может загружать и сохранять другие вредоносные программы и файлы по желанию киберпреступников, а также распространять их на персональные компьютеры в локальной сети.

Компания-производитель маршрутизаторов MikroTik уже заявила, что в курсе угрозы для своей продукции и выпустили необходимое обновление программного обеспечения. Тем не менее, "Лаборатория Касперского" поясняет, что перепрошивка техники не дает полной защиты от вируса.

Помимо этого, не исключена вероятность атаки на роутеры других производителей.

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