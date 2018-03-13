Apple приобрела сервис Texture для чтения журналов

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Американская корпорация Apple AAPL купила сервис для чтения журналов Texture, который дает пользователям неограниченный доступ к любимым записям. Об этом сообщается на сайте Apple.

Пользователи Texture за ежемесячную абонентскую плату смогут читать и просматривать высококачественные материалы свыше 200 крупнейших изданий мира.

"Мы привержены качественной журналистике из надежных источников и позволяем журналам продолжать создавать красиво оформленные и интересные истории для пользователей", - отмечает Apple.

Утоячняется, что сервис Texture был создан в 2010 году и за это время стал одной из главных площадок, предоставляющих пользователям возможность мгновенного доступа к ряду наиболее популярных журналов.