FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Google летом введет запрет рекламы криптовалют


Компании / Технологии / Рынки / Валюта
  • #Google Android
    © flickr.com, ToastyKen

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Американская корпорация Google начиная с июня текущего года введет запрет на рекламу виртуальных валют (криптовалют) и сопутствующих услуг. Компания сообщает, что запрет распространяется и на ICO (первичное публичное размещение токенов), обмен криптовалют, криптовалютные кошельки и советы по торговле.

"В этом году мы обновили несколько пунктов политики в отношении рекламы нерегулируемых или спекулятивных финансовых продуктов, таких как бинарные опционы, криптовалюты, рынки иностранной валюты и контракты на разницу", - отмечает Google в своем блоге.

Запрет на рекламу вступит в силу уже в июне 2018 года.

Часть из продуктов, на рекламу которых корпорация вводит запрет, могут быть рекламируемы Google после сертификации компанией. Однако пока это будет доступно только в определенных странах. Но, согласно сообщению компании, вариант сертификации для криптовалют не предусматривается.

Напомним, что американская компания Facebook FB ввела запрет на рекламу криптовалют, ICO и бинарных опционов в рамках новой политики, которые подразумевают борьбу с вводящей в заблуждение рекламой, в конце января.

Версия для печати

Криптовалюты

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ