Google летом введет запрет рекламы криптовалют

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Американская корпорация Google начиная с июня текущего года введет запрет на рекламу виртуальных валют (криптовалют) и сопутствующих услуг. Компания сообщает, что запрет распространяется и на ICO (первичное публичное размещение токенов), обмен криптовалют, криптовалютные кошельки и советы по торговле.

"В этом году мы обновили несколько пунктов политики в отношении рекламы нерегулируемых или спекулятивных финансовых продуктов, таких как бинарные опционы, криптовалюты, рынки иностранной валюты и контракты на разницу", - отмечает Google в своем блоге.

Запрет на рекламу вступит в силу уже в июне 2018 года.

Часть из продуктов, на рекламу которых корпорация вводит запрет, могут быть рекламируемы Google после сертификации компанией. Однако пока это будет доступно только в определенных странах. Но, согласно сообщению компании, вариант сертификации для криптовалют не предусматривается.

Напомним, что американская компания Facebook FB ввела запрет на рекламу криптовалют, ICO и бинарных опционов в рамках новой политики, которые подразумевают борьбу с вводящей в заблуждение рекламой, в конце января.