ФАС оштрафовала МТС за недобросовестную рекламу спутникового телевидения

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала МТС MTSS на 100 тысяч рублей за некорректное сравнение спутникового и эфирного телевидения в рекламе, сообщает ведомство.

"13 марта 2018 года ФАС России назначила ПАО "МТС" штраф в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Ведомство в феврале признало телерекламу оборудования спутникового телевидения МТС "Не мучайся со старым ТВ. Переходи на спутник" нарушившей закон о рекламе. По мнению комиссии ФАС, сравнение спутникового телевидения МТС и эфирного телевидения является некорректным, а реклама, содержащая такое сравнение - недобросовестной. По факту нарушения МТС как рекламодателю было выдано предписание об устранении такого нарушения.