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Франция подаст в суд на Google и Apple из-за "злоупотреблений в договорных отношениях"


Компании / Технологии

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Франция подаст в суд на Google и Apple <AAPL> за навязывание стартапам и разработчикам цен и других договорных условий, сообщает Dow Jones со ссылкой на Reuters.

Reuters цитирует выступление Ле Мэра на радио. Тот заявил, что Франция подаст на технологических гигантов в парижский суд по торговым делам за "злоупотребления в договорных отношениях".

Он также ожидает, что ЕС закроет налоговые лазейки, которыми пользуются эти и схожие с ними компании, к началу 2019 года.

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