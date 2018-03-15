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Производитель iPhone опроверг данные о приостановке производства на заводе в Китае


Компании / Технологии

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Тайваньская компания Wistron Corp., производящая смартфоны iPhone, опровергла информацию о временной приостановке производства смартфонов на одном из заводов материкового Китая из-за выявления нарушений в процессе сборки устройств.

Ранее СМИ сообщили, что компания Apple AAPL приняла решение приостановить на две недели производство iPhone 8 Plus на заводе в китайском Куньшане из-за использования водонепроницаемых компонентов от производителя, не утвержденного клиентом.

Как пишет издание DigiTimes, компания Wistron в четверг заявила, что никакой "двухнедельной приостановки производства нет", "операции осуществляются в нормальном режиме".

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