Найден крадущий деньги через звонки со смартфонов Android вирус

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Специалисты компании Symantec, специализирующейся на разработке программного обеспечения в области информационной безопасности и защиты информации, сообщили о появлении новой версии вируса Fakebank, который атакует устройства на платформе Android с целью перехвата звонкков пользователей в банки.

Обнаруженный вирус может использоваться злоумышленниками как с исходящими, так и с входящими звонками.

Если пользователь зараженного вирусом смартфона звонит в банк, вредоносная программа перенаправляет вызов на номер мошенников, которые в свою очередь могут использовать полученные данные с целью хищения денег.

В случаях, когда мошенники сами связываются с потенциальными жертвами, Fakebank маскирует их звонок под вызов из кредитной организации.

Эксперты Symantec советуют пользователям смартфонов не устанавливать на свои гаджеты приложения из непроверенных магазинов, а также регулярно обновлять программное обеспечение.