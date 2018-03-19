Чистая прибыль группы МТС по МСФО в 2017 г возросла на 15,6%

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы МТС MTSS в 2017 году по МСФО возросла на 15,6% и составила 56 миллиардов рублей. Основными факторами роста прибыли стали высокие показатели выручки и более высокая рентабельность.

Выручка МТС в четвертом квартале 2017 года с выросла на 4,7% - до 116,8 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

Скорректированный показатель OIBDA в 2017 году продемонстрировал существенный рост на 6,2%, до 179,8 миллиарда рублей. Выручка за 2017 год составила 442,9 миллиарда рублей, увеличившись на 1,7% в годовом исчислении.

"В целом, положительные результаты группы МТС в 2017 году во многом обусловлены результатами, полученными в России вследствие улучшения ценовой конъюнктуры в сегменте услуг передачи данных и растущего пользования услугами связи", - говорится в сообщении.