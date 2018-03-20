FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Путин: РФ нужна долгосрочная стратегия и план действий для развития микроэлектроники


Компании / Технологии

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. России нужна долгосрочная стратегия и план действий для развития микроэлектроники, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Очевидно, что также для эффективного развития микроэлектроники нужна комплексная стратегия, план действий, предусматривающие конкретные мероприятия по укреплению существующих и созданию новых производств, а также более активное внедрение российской продукции как на отечественном, так и на внешнем рынке", - заявил Путин на совещании о перспективах развития микроэлектроники.

Кроме того, по мнению главы государства, необходимо создать национальный центр компетенций для развития этой отрасли.

"И, конечно, необходимо проработать вопрос формирования соответствующего национального центра компетенции, который должен будет определять приоритетные технологичные направления развития микроэлектроники", - добавил он.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ