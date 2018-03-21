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"Ростелеком" ожидает выручку в 2022 г на уровне 375 млрд руб


Компании / Технологии

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. "Ростелеком" RTKM в 2022 году ожидает выручку на уровне 375 миллиардов рублей, заявил глава компании Михаил Осеевский.

"Мы видим выручку компании в 2022 году на уровне 375 миллиардов рублей. Хотел бы также заметить, что за эти пять лет мы потеряем приблизительно 40 миллиардов рублей выручки от традиционной телефонии", - сказал он, выступая на Дне инвестора.

"Ростелеком" - один из крупнейших в России телекоммуникационных операторов. Выручка "Ростелекома" по МСФО в 2017 году составила 305,3 миллиарда рублей, чистая прибыль — 14,05 миллиарда рублей, OIBDA - 96,857 миллиарда рублей. Государство через Росимущество владеет 45,04% уставного капитала "Ростелекома", ВЭБ - 3,96%, "дочка" оператора ООО "Мобител" - 12,01%, в свободном обращении находится 38,98%.

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