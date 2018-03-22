Facebook впервые высказалась насчет недавнего скандала и признала ошибки

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Генеральный директор Facebook прервал пятидневное молчание в свете нарастающих опасений насчет того, как сторонние лица используют данные о пользователях социальной сети. Марк Цукерберг признал ошибки и пообещал провести расследование, однако он не смог успокоить тех, кто считает, что он должен был сделать гораздо больше, сообщает Dow Jones со ссылкой на The Wall Street Journal.

На своей страницу в Facebook в среду Цукерберг подчеркнул, что в последние годы компания уже приняла ряд мер для решения вопросов защиты частной информации. Кроме того, он написал следующее: "Мы допустили ошибки, нам предстоит сделать больше, и мы должны активизироваться и сделать это".

Среди мер, которые, по его словам, примет Facebook, – проведение расследования и выявление любых возможных злоупотреблений личными данными со стороны разработчиков приложений на ее платформе, у которых есть доступ к большим объемам данных о пользователях. Помимо этого, Facebook проведет проверку всех приложений, в которых отмечается подозрительная активность, и уведомит всех пострадавших пользователей.

Расследование предполагает, что Facebook выяснит, сколько и какие данные были затребованы разработчиками приложений в период с 2007 года по 2015 год. По словам осведомленных источников, компания начнет проверку с приложений, обладающих базами пользователей от 100 000 человек, а также с тех, которые запрашивали обширные данные о менее крупных группах людей. Как утверждают некоторые источники, компании необходимо будет проанализировать десятки тысяч приложений.

В интервью CNN Цукерберг принес извинения и сказал, что в прошлом компания слишком доверяла разработчикам приложений. Он добавил, что не прочь дать свидетельские показания в конгрессе, если это сочтут необходимым. Цукерберг также заверил, что не выступает против некоторых форм регулирования, особенно тех, которые касаются прозрачности рекламы. Над этим проектом сеть работает с прошлой осени.

Сенатор Эми Клобушар (демократ от Миннесоты), ранее критиковавшая ответные меры Facebook, в среду сказала, что руководству компании следует сделать больше, а Цукерберг, на ее взгляд, должен дать свидетельские показания. После интервью она заявила, что была "удивлена" поддержкой Цукерберга усилий сената по обеспечению прозрачности рекламы и призвала Twitter Inc. и Alphabet Inc. последовать примеру Facebook.

"Шаги для защиты пользователей, о которых сообщила Facebook, – это начало, и Цукерберг еще должен дать свидетельские показания" в конгрессе, сказала она в среду. "Facebook должна доказать поддержку и добросовестное соблюдение Закона о честной рекламе. Если компания действительно хочет восстановить доверие общественности, она должна прибегнуть к значительным изменениям, чтобы гарантировать, что в будущем подобное не повторится", - убеждена Клобушар.

Совет директоров Facebook вечером в среду опубликовал собственное заявление, подписанное ведущим директором Сью Десмонд-Хеллман. В нем говорится, что Цукерберг и его правая рука, операционный директор Шерил Сэндберг, "знают, насколько серьезной является ситуация, и в сотрудничестве с другими руководителями сети пытаются обеспечить более надежную защиту пользователей".

Несколько дней назад раздались первые требования, чтобы Цукерберг предстал перед законодательным собранием в США и Европе. Это спровоцировало падение рыночной стоимости сети на десятки миллиардов долларов и вызвало новые вопросы об управлении одной из самых влиятельных в мире технологических компаний.

"Facebook систематически демонстрирует признаки халатного управления, что стало новым поводом для опасений, которых не было в прошлом", - написал во вчерашней заметке аналитик Pivotal Research Брайан Уизер. У Pivotal Research выставлена рекомендация "продавать" по акциям Facebook.

В среду бумаги сети немного подросли, хотя за предыдущие несколько дней ее рыночная капитализация упала примерно на 10%, или 50 млрд долларов.

Нынешний кризис начался с пятничного заявления Facebook о том, что она проверяет сообщения касательно Cambridge Analytica, которая в 2016 году участвовала в избирательной кампании Трампа. Как утверждается, фирма, занимающаяся анализом данных, незаконным образом получила от Александра Когана, профессора психологии из Кембриджского университета, доступ к данным пользователей сети.

Согласно Facebook, Коган собирал эти данные в соответствии с правилами сети, но нарушил ее политику в части предоставления информации третьим лицам. Cambridge Analytica утверждает, что соблюдала правила Facebook.

Коган собирал данные через приложение, оценивающего с помощью тестов личностные характеристики пользователей. Это приложение он разработал для Facebook. В 2013 году его установили примерно 270 000 человек. Тогда политика сети позволяла разработчикам также собирать персональную информацию о друзьях этих пользователей.

Facebook планирует уведомить десятки миллионов пользователей, чья личная информация попала к Когану и была представлена Cambridge Analytica. Как утверждают New York Times и британский Observer, речь идет о частных данных примерно 50 млн пользователей Facebook.

В среду Цукерберг сказал, что передачу данных можно считать "подрывом доверия между Коганом, Cambridge Analytica и Facebook". "Но это также подрыв доверия между Facebook и пользователями, которые предоставляют сети информацию о себе и рассчитывают, что она будет защищена должным образом. Мы должны решить эту проблему", – добавил он.

Сэндберг в своем блоге написала следующее: "Я очень сожалею, что мы сделали недостаточно для решения этой проблемы. Мы несем ответственность за защиту ваших данных, и если мы не можем защитить их, то не заслуживаем права предоставлять вам услуги".

По словам источников, в выходные и ранее на этой неделе топ-менеджеры Facebook потратили много времени, пытаясь урегулировать случившееся с Cambridge Analytica и выяснить, как же должен реагировать на это Цукербрег, если вообще должен.

Кроме того, эти дни компания потратила на разработку плана по защите личных данных пользователей, собранных разработчиками с 2007 года. Тогда сеть приняла решение о предоставлении внешним компаниям личной информации о пользователях, чтобы разработчики могли создавать приложения и сервисы, говорят Сэндберг и другие источники, знакомые с ситуацией.

В среду Facebook заявила, что проверит приложения, которые демонстрируют подозрительную активность, на предмет того, как они собирали определенные массивы данных. Разработчикам, которые не согласятся на проведение тщательной проверки, будет закрыт доступ к Facebook. Разработчикам, которые занимались нецелевым использованием частной информации, тоже будет запрещен доступ к сети, а их пользователи будут уведомлены об этом.

Facebook также будет ограничивать доступ к данным, которые сейчас открыты для разработчиков, и в том числе закрывать доступ разработчиков к данным тех пользователей, которые не использовали их приложения три месяца.

Некоторые критики утверждают, что этих мер недостаточно и приняты они были слишком поздно. "Они уже несколько лет ведут себя крайне безответственно, а сейчас просто пытаются справиться с ситуацией, - считает Мэтт Штоллер из Open Markets Institute, аналитического центра, который в основном занимается антимонопольными вопросами. – Власти должны предпринять действия".

В настоящее время Федеральная торговая комиссия США проверяет, нарушили ли практики Facebook в отношении использования данных условия урегулирования от 2011 года.