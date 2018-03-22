FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

ФАС, скорее всего, разрешит Сбербанку создать СП с "Яндексом" на базе "Яндекс.Маркета"


Компании / Технологии

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ, скорее всего, разрешит Сбербанку SBER создать СП с "Яндексом" YNDX на базе "Яндекс.Маркета", следует из слов главы службы Игоря Артемьева.

Глава Сбербанка Герман Греф в феврале заявлял, что в ФАС подано заявление на получение разрешения для начала работы совместного предприятия с "Яндексом" в области электронной коммерции.

"Она будет согласована, у меня особых сомнений нет. Насколько я знаю, мы там документы собираем, собираем полностью дело по сделке слияния-поглощения, поэтому там технические только вопросы", - сказал Артемьев журналистам.

"Содержательно мы видим в этом большую синергию и смысл, когда ведущий банк страны с ведущей телекоммуникационной компанией ... создают всю эту историю. Там и блокчейн, и создание платформы в интересах всех сторон, там много интересных технологий. Хорошая тема", - добавил он.

В декабре Сбербанк и "Яндекс" подписали обязывающее соглашение создать СП на базе "Яндекс.Маркета". По условиям соглашения Сбербанк приобретает вновь выпущенные акции "Яндекс.Маркета" на сумму 30 миллиардов рублей. На момент сделки партнеры оценивали все предприятие в 60 миллиардов рублей без учета будущей синергии. Стороны будут иметь равные доли в компании.

Основной задачей "Яндекс.Маркета" станет создание сервиса розничной интернет-торговли. В России, Грузии, странах СНГ и в Прибалтике "Яндекс" и Сбербанк будут заниматься интернет-торговлей только в рамках "Яндекс.Маркета".

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ