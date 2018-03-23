Mail.ru Group закрыла сделку по покупке киберспортивного холдинга ESforce‍

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Российская интернет-компания Mail.ru Group приобрела 100% киберспортивного холдинга ESforce, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что закрытие сделки состоялось в четверг, 22 марта.

Mail.ru Group намеревается полностью консолидировать ESforce.

Напомним, что в конце января стало известно о планах Mail.ru Group купить ESforce. Продавцом киберспортивного холдинга выступили бизнесмен Антон Черепенников и компания Highland Falls Investment. На момент закрытия сумма сделки оценивается в $100 млн.