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Mail.ru Group закрыла сделку по покупке киберспортивного холдинга ESforce‍


Компании / Технологии

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Российская интернет-компания Mail.ru Group приобрела 100% киберспортивного холдинга ESforce, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что закрытие сделки состоялось в четверг, 22 марта.

Mail.ru Group намеревается  полностью консолидировать ESforce.

Напомним, что в конце января стало известно о планах Mail.ru Group купить ESforce. Продавцом киберспортивного холдинга выступили бизнесмен Антон Черепенников и компания Highland Falls Investment. На момент закрытия сумма сделки оценивается в $100 млн.

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