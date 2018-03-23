Аудитория Telegram за последние 30 дней превысила 200 млн чел

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Аудитория основанного Павлом Дуровым мессенджера Telegram за последние 30 дней превысила 200 млн пользователей, сообщается в блоге создателей сервиса.

Создатели сервиса в блоге поблагодарили всех пользователей мессенджера за пользование их платформой, назвав отметку в 200 млн человек "безумной по всем стандартам".

По мнению разработчиков, если бы мессенджер Telegram мог быть страной, то она бы стала шестой в мире по численности населения.

В блоге компании напоминают, что Telegram никогда не рекламировался, поэтому его популярность растет только за счет того, что одни пользователи мессенджера приглашают в него других. "Именно поэтому вы – наши пользователи – были и всегда будете нашим единственным приоритетом. В отличие от других популярных приложений, Telegram не имеет акционеров или рекламодателей", - отмечается в сообщении.

Создатели мессенджера подчеркнули, что с 2013 года, когда Telegramбыл создан, компания "не раскрывала третьим лицам ни одного байта личных данных наших пользователей"