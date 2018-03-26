Федеральная торговая комиссия США расследует деятельность Facebook по защите личных данных

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) подтвердила, что проводит расследование деятельности соцсети Facebook FB в отношении защиты личных данных пользователей, говорится в сообщении FTC.

"FTC очень серьезно относится к недавним сообщениям в прессе, в которых выражается обеспокоенность по поводу деятельности Facebook в области конфиденциальности личной информации. Сегодня FTC подтверждает, что проводит открытое непубличное расследование этих практик", - приводятся в релизе слова исполняющего обязанности директора Бюро по защите прав потребителей FTC Тома Пала (Tom Pahl).

"FTC … будет использовать все свои инструменты для защиты неприкосновенности личной информации пользователей", - также отмечается в сообщении.

После сообщения FTC акции Facebook подешевели на бирже NASDAQ более чем на 6% к закрытию пятницы. Сейчас бумаги торгуются в минусе на 1,98%.

В марте газета New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая могла быть интересна им.

Позднее основатель соцсети Марк Цукерберг в интервью CNN извинился, что не оправдал доверия пользователей в ситуации с компанией Cambridge Analytica, предположительно, получившей незаконный доступ к данным 50 миллионов пользователей. Цукерберг также признал, что "не должен был доверять" Cambridge Analytica.