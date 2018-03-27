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Холдинг VEON назначил Урсулу Бернс исполнительным председателем


Компании / Технологии

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Телекоммуникационная корпорация VEON сообщила в своем релизе, что исполнительным председателем компании назначена Урсула Бернс (Ursula Burns).

Бернс с июля 2017 года находилась в должности председателя наблюдательного совета компании. Она займет место Жан-Ива Шарлье (Jean-Yves Charlier), который возглавлял компанию последние три года. В это же время наблюдательный совет будет проводить поиск нового генерального директора.

Как уточняется в релизе, Урсула Бернс вернется к обязанностям главы набсовета после назначения нового генерального директора. Пока она будет занимать пост исполнительного председателя, исполнительным директором назначен Шелль Мортен Йонсен (Kjell Morten Johnsen), он будет оказывать Бернс поддержку в руководстве компании в этот период.

VEON объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Киргизии, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Бурунди, Зимбабве, ЦАР и Канаде. Крупнейшие активы холдинга - российское ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн") и итальянский Wind Telecomunicazioni. Крупнейшими акционерами являются LetterOne Михаила Фридмана (47,9%) и норвежская Telenor (19,7%).

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