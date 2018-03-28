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Apple представила обновленный iPad для учащихся‍


Компании / Технологии
  • #iPad в магазине Apple
    © AFP, Jeff Pachoud

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Американская компания Apple официально представила новую версию своего планшета iPad, обновленный под школьников и студентов, сообщает агентство Reuters.

Основное отличие нового гаджета от предшественника - более мощный процессор и интегрированные обучающие программы.

 Производитель решил не снижать цену на планшет, хотя он и ориентирован на очень конкурентный рынок. Новый iPad по-прежнему стоит $299 для студентов и учащихся, для других покупателей  - чуть дороже - $329. Отдельно к iPad можно купить стилус Apple Pencil стоимостью $89 или $99 соответственно. Хотя стилус от Logitech за $49 также будет подходить для работы с новым планшетом Apple.

Новый гаджет будет выпускаться в трех цветах — сером, серебряном и золотом.

По мнению компании-разработчика, новый iPad будет устойчиво держать конкуренцию дешевым ноутбукам и планшетам, которые работают на операционных системах Google и Microsoft и стоят менее $200. Именно такие устройства пользуются спросом у школ в США.

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