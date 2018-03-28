Скорректированная чистая прибыль Qiwi по МСФО в IV кв снизилась на 32%

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Скорректированная чистая прибыль Qiwi по МСФО в четвертом квартале 2017 года снизилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 642 миллиона рублей, сообщила компания.

Скорректированная чистая выручка выросла на 46% - до 4,116 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA составил 965 миллионов рублей, снизившись на 23%.

Компания прогнозирует рост общей скорректированной чистой выручки в 2018 году на 12-16% по сравнению с 2017 годом. Скорректированная чистая прибыль, как ожидается, снизится в диапазоне от 0% до 10% в годовом выражении.