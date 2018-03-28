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Facebook предоставит пользователям новые средства контроля конфиденциальности


Компании / Технологии

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Американская компания  Facebook FB заявила о том, что предоставит пользователям своей социальной сети новые средства для контроля конфиденциальности данных из-за скандала с утечкой информации.

Компания отмечает, что соцсеть добавит новый пункт в своем меню управления.

"Это меню, в котором вы можете управлять своими данными всего несколькими нажатиями клавиш, с более понятными объяснениями того, как работают наши элементы управления", - отмечается в пресс-релизе.

Логотип социальной сети Facebook в дата-центре компании в ШвецииКапитализация Facebook снизилась почти на $95,5 млрд на фоне скандала с утечкой данных

Пользователи помимо этого смогут добавить в свои аккаунты дополнительные уровни защиты, в том числе - двухфакторную аутентификацию.

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