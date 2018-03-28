Facebook предоставит пользователям новые средства контроля конфиденциальности

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Американская компания Facebook FB заявила о том, что предоставит пользователям своей социальной сети новые средства для контроля конфиденциальности данных из-за скандала с утечкой информации.

Компания отмечает, что соцсеть добавит новый пункт в своем меню управления.

"Это меню, в котором вы можете управлять своими данными всего несколькими нажатиями клавиш, с более понятными объяснениями того, как работают наши элементы управления", - отмечается в пресс-релизе. Капитализация Facebook снизилась почти на $95,5 млрд на фоне скандала с утечкой данных

Пользователи помимо этого смогут добавить в свои аккаунты дополнительные уровни защиты, в том числе - двухфакторную аутентификацию.