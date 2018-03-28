Прибыль BlackBerry в 2017-2018 фингоду - $405 млн против убытка годом ранее

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Канадская компания BlackBerry по итогам 2017-2018 финансового года, завершившегося 28 февраля, получила чистую прибыль в 405 миллионов долларов, тогда как годом ранее чистый убыток составлял 1,206 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила за период 0,74 доллара против убытка в 2,3 доллара годом ранее. Выручка компании за год уменьшилась на 28,8% - до 932 миллионов долларов.

За четвертый квартал компания сократила чистый убыток до 10 миллионов долларов к прошлому году, или в 4,7 раза. Разводненный убыток на акцию составил 0,06 доллара против 0,1 доллара за четвертый квартал предыдущего финансового года. Квартальная выручка сократилась в годовом выражении на 18,5%, до 233 миллионов долларов.

Компания отмечает, что финансовые результаты, скорректированные по некоторым показателям, таким как расходы на реструктуризацию, амортизационные издержки и прочее, показали рекордную динамику. Так, скорректированная выручка подразделения по программному обеспечению и услугам достигла по итогам четвертого квартала 218 миллионов долларов, что обновляет установленный в предыдущем квартале рекорд.

"Я очень доволен нашими результатами. Мы достигли очередного квартального рекорда по показателю выручки подразделения по программному обеспечению и услугам", - приводятся в пресс-релизе слова главного исполнительного директора компании Джона Чена (John Chen).

Канадская компания BlackBerry (бывшая Research In Motion Limited - RIM) была основана в 1984 году. Штаб-квартира расположена в Ватерлоо, Онтарио. На сегодняшний день BlackBerry занимает небольшую долю на мировом рынке мобильных устройств, однако ее "изюминкой" является мобильная безопасность.