Продажи нового iPad стартуют в РФ в апреле, ритейлеры ожидают высокого спроса

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Продажи обновленного планшета iPad с 9,7-дюймовым экраном в России начнутся в апреле, на них ожидается высокий спрос, рассказали РИА Новости представители крупнейших ритейлеров.

Apple AAPL во вторник представила обновленную модель самого популярного iPad с 9,7-дюймовым экраном. Новый iPad поддерживает стиллус Apple Pencil и оснащен более мощным процессором A10 Fusion, производительность которого выше на 40%.

Новинка выпускается в трех цветах - серебристом, "серый космос" и золотом и будет продаваться по цене от 24,99 тысячи рублей за модель с памятью 32 ГБ с поддержкой Wi-Fi и от 34,99 тысячи рублей - за модель с памятью 32 ГБ с поддержкой Wi-Fi и сотовых сетей. Apple Pencil будет продаваться от 6,99 тысячи рублей. Для учебных заведений стоимость iPad составит от 23,99 тысячи рублей, а Apple Pencil - от 6,29 тысячи рублей.

СТАРТ ПРОДАЖ

Ритейлеры уже начали предзаказ на новинку и планируют начать продажи в апреле.

"Мы ожидаем, что поставки начнутся с апреля. Предзаказ можно оформить уже сейчас на сайте re-store.ru", - сказала РИА Новости представитель re:Store Людмила Семушина. Она добавила, что re:Store планирует запустить к началу продаж программу Trade-in для iPad.

"Связной" уже открыл предзаказ на новый iPad в своих интернет-магазинах svyaznoy.ru и c-store.ru, рассказала коммерческий директор "Связного" Дагмара Иванова. "Старт продаж новинки в интернет-магазине "Связного" и CStore планируется через неделю", - добавила она.

"М.Видео" и "Эльдорадо" также планируют продажи новых iPad в апреле, рассказали представители ритейлеров.

В пресс-службе МТС MTSS, обладающей крупнейшей среди операторов розничной сетью, сказали, что компания планирует продавать данную модель в своей розничной сети и интернет-магазине, а предзаказ откроется в ближайшее время. "Мегафон" MFON также откроет предзаказы в ближайшее время. В "Вымпелкоме" (торговая марка "Билайн") не назвали сроков начала продаж новинок.

ВЫСОКИЙ СПРОС

Ритейлеры ожидают, что на новинку будет высокий спрос со стороны покупателей.

"Мы ожидаем высокий спрос, так как на предыдущую был хороший спрос. С учетом того, что новая модель более функциональна, то спрос будет еще выше", - сказала Семушина из re:Store.

"В "Связном" ожидают, что спрос на новый iPad будет очень высок, поскольку модель сочетает в себе доступную цену и мощные характеристики. Новинка будет востребована среди любителей игр со сложной графикой и новейших приложений с дополненной реальностью, а также любителей снимать видео 4K", - сказала коммерческий директор "Связного" Дагмара Иванова.

"У продукции Apple есть свой сложившийся круг фанатов, которые, конечно, ждут новинку", - отметила пресс-секретарь компании Анна Айбашева.