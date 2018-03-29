FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Пользователи Telegram по всему миру столкнулись со сбоем в работе мессенджера


Компании / Технологии

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Пользователи мессенджера Telegram по всему миру столкнулись со сбоями в работе приложения. Как следует из данных сайта downdetector, пользователи испытывают трудности при отправке сообщений.

Отмечается, что сбой в работе созданного Павлом Дуровым мессенджера затронул пользователей сразу в нескольких странах. Так, отмечается на сайте, отслеживающем сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов, на перебои в работе Telegram жалуются пользователи из России, Украины, Италии и Германии.

Дуров объяснил сбой в работе Telegram отключением питания серверов в Европе >>

Позднее в Twitter-аккаунте мессенджера появилось сообщение о сбое приложения в Европе, на Ближнем Востоке и странах СНГ.

"На данный момент наши пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ испытывают проблемы с подключением. Мы изучаем эту проблему и надеемся вскоре вернуться к работе", - сообщает команда мессенджера.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ