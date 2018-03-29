Пользователи Telegram по всему миру столкнулись со сбоем в работе мессенджера

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Пользователи мессенджера Telegram по всему миру столкнулись со сбоями в работе приложения. Как следует из данных сайта downdetector, пользователи испытывают трудности при отправке сообщений.

Отмечается, что сбой в работе созданного Павлом Дуровым мессенджера затронул пользователей сразу в нескольких странах. Так, отмечается на сайте, отслеживающем сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов, на перебои в работе Telegram жалуются пользователи из России, Украины, Италии и Германии.

Дуров объяснил сбой в работе Telegram отключением питания серверов в Европе >>

Позднее в Twitter-аккаунте мессенджера появилось сообщение о сбое приложения в Европе, на Ближнем Востоке и странах СНГ.

"На данный момент наши пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ испытывают проблемы с подключением. Мы изучаем эту проблему и надеемся вскоре вернуться к работе", - сообщает команда мессенджера.