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Трамп вновь обвинил онлайн-ритейлер Amazon в невыплате налогов


Компании / Технологии / Потребительский рынок

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вновь заявил о своих претензиях к онлайн-ритейлеру Amazon, обвинив компанию в невыплате налогов.

"Я заявлял о своей озабоченности в связи с Amazon задолго до выборов. В отличие от остальных, они платят маленькие налоги властям штатов и местным органам управления или не платят их вообще, используют нашу почтовую систему в качестве своего курьера (причиняя огромные потери США) и вытесняют с рынка многие тысячи ритейлеров!" - написал Трамп в Twitter.

Магазин Amazon Amazon обошла Alphabet и стала второй в мире по капитализации

Ранее сообщалось, что стоимость акций Amazon по итогам среды снизилась почти на 5%, а капитализация упала на 30 миллиардов долларов.

Причиной для распродаж ценных бумаг компании послужили сообщения интернет-издания Axios, которое со ссылкой на источники сообщило о нападках президента США на онлайн-ритейлера. По мнению Трампа, которое приводит издание, гигант электронной коммерции вытесняет с рынка небольших частных ритейлеров и розничные сети. В этой связи президент обдумывает изменение налогового режима в отношении компании.

Трамп в прошлом уже неоднократно нападал на Amazon и на владельца компании Джеффа Безоса из-за того, что интернет-ритейлер не платит налог с продаж в ряде штатов, поскольку не имеет на их территории складов и магазинов.

 

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.

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