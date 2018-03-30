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Контрабандисты с помощью дронов переправили в КНР смартфоны на $78 млн


Компании / Технологии

ПЕКИН, 30 мар — ПРАЙМ. Полиция китайского города Шэньчжэнь на юге страны раскрыла шесть преступных групп, члены которых использовали беспилотные летательные аппараты для контрабанды смартфонов из Гонконга на территорию материкового Китая, сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать 26 подозреваемых, сообщает в пятницу газета "Шэньчжэнь ваньбао".

По данным газеты, члены группировок использовали дроны для того, чтобы зафиксировать 200-метровый кабель на высотных зданиях, расположенных по разным сторонам границы, после чего перемещали грузы при помощи механической лебедки.

По данным правоохранительных органов, предприимчивые преступники действовали обычно после полуночи, они складывали в небольшую сумку по десять смартфонов и перемещали их по натянутому кабелю, на это требовалось порядка двух минут.

Контрабандисты преимущественно переправляли iPhone, но также и смартфоны других марок. Нелегальная схема принесла преступникам около 500 миллионов юаней (около 78 миллионов долларов).

Отмечается, что полиция Шэньчжэня впервые столкнулась со столь изощренной схемой контрабанды через границу, при этом сотрудники правоохранительных органов намерены активно применять БПЛА и мониторы с высоким разрешением для того, чтобы нарастить собственные возможности в борьбе с современными преступниками, которые все чаще в своих схемах стали использовать новейшие технологии.

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