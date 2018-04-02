Хакеры похитили личные данные 5 млн пользователей банковских карт

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Хакеры похитили персональные данные клиентов канадского ритейлера Hudson's Bay, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Были похищены данные платежных карт пользователей магазинов ритейлера, а именно - Lord & Taylor и Saks Fifth Avenue, которые находятся на территории Северной Америки.

Ритейлер отмечает, что получил подтверждение информации о том, что в настоящее время безопасности систем компании ничего не угрожает. Компания также не стала называть ни количество скомпрометированных персональных карт, ни дату атаки.

Ранее о взломе в Hudson's Bay сообщила нью-йоркская компания Gemini Advisory, которая специализируется на вопросах кибербезопасности. По данным американской компании, за этой атакой стоит известная хакерская группировка Fin7 либо JokerStash: ранее преступная группа похитила данные владельцев 5 млн карт, которые совершали покупки в период с мая 2017 года. Хакеры выставили на продажу информацию о 125 000 карт, чьи владельцы преимущественно проживают в Нью-Йорке и Нью-Джерси.