Холдинг VEON отказался от покупки Global Telecom

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Холдинг VEON Ltd. (ранее — Vimpelcom Ltd.), владеющий российским ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн"), отозвал предложение о покупке телекоммуникационной компании Global Telecom Holding S.A.E (GTH), поданное 8 ноября 2017 года, говорится в сообщении VEON.

Компания указывает, что решение об отзыве предложения связано с тем, что за данное время одобрение сделки получено не было. Предложение было подано на рассмотрение Египетскому органу финансового надзора (EFRA).

VEON в ноябре прошлого года предлагала купить более 1,997 миллиарда акций или 42,31% Global Telecom Holding S.A.E (GTH) почти за 899 миллионов долларов.

VEON объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Киргизии, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Бурунди, Зимбабве, ЦАР и Канаде. Крупнейшие активы холдинга - российское ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн") и итальянский Wind Telecomunicazioni. Крупнейшими акционерами являются LetterOne Михаила Фридмана (47,9%) и норвежская Telenor (19,7%).