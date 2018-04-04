IBS намерена провести IPO на Московской бирже

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Компания "ИБС ИТ Услуги" (IBS), ведущий поставщик ИТ-сервисов на российском рынке, намерена провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, говорится в сообщении компании.

Ожидается, что акции будут допущены к торгам в секторе рынка инноваций и инвестиций (РИИ), биржевого сектора для высокотехнологичных компаний. Предполагается, что по итогам размещения доля акций в свободном обращении составит 30-35% от увеличенного акционерного капитала.

В рамках предложения будут представлены акции дополнительной эмиссии и существующие обыкновенные акции компании. Акции будут предложены компанией, а также ее текущим акционером - "ИБС Холдинг", принадлежащим Анатолию Карачинскому и Сергею Мацоцкому. Предполагается, что дополнительная эмиссия акций составит более 50% от предложения.

Привлеченные средства будут направлены на укрепление и расширение линейки сервисов посредством органического роста, а также сделок слияния и поглощения.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения выступят Citigroup и Renaissance Capital, совместным букраннером - SOVA Capital. Менеджером размещения акций для розничных инвесторов является Альфа-банк.