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Браузер от Google уличили в тайном сканировании файлов‍


Компании / Технологии

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Браузер Chrome от американской корпорации Google проводит сканирование почти всех файлов на компьютере с программным обеспечением Windows, заявила специалист по кибербезопасности Келли Шортридж.

По мнению эксперта, сканирование файлов на компьютерах пользователей производит инструмент Chrome Cleanup Tool, который используется для наработки антивирусной компании ESET. Отмечается, что эта программа включается без оповещения пользователей компьютеров. Это ПО применяется с целью поиска вредоносных программ, которые могут атаковать браузер Chromе. 

Глава отдела информационной безопасности Google  Джастин Шух в свою очередь пояснил, что данная утилита запускается только один раз в неделю и использует обычные пользовательские привилегии, не собирая информацию пользователей, а только проверяя ее на вирусы.

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