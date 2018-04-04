S&P вывело рейтинг АФК "Система" "B+" из списка на пересмотр, прогноз стабильный

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) вывело долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной и национальной валютах АФК "Система" AFKS на уровне "B+" из списка на пересмотр, прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

Ранее рейтинги компании находились в списке на пересмотр с возможным дальнейшим понижением.

Кредитные рейтинги на уровне "B+" подтверждены. "Мы считаем, что ликвидность АФК "Система" улучшилась благодаря доступу к дивидендам дочерних компаний, включая МТС<MTSS>, а также благодаря долгосрочной банковской линии от Сбербанка", - поясняет S&P.

Агентство может повысить рейтинг "Системы", если коэффициент LTV (loan-to-value, процентное соотношение между основной суммой кредита и оценочной стоимостью актива, предоставленного в его обеспечение) останется ниже 35%. На рейтинге также позитивно скажется отсутствие каких-либо остаточных юридических рисков для компании. Понижение рейтинга "Системы" возможно при увеличении коэффициента LTV до 55-60% и выше, а также при снижении ликвидности компании.

Арбитражный суд Башкирии 26 декабря утвердил мировое соглашение в деле по иску "Роснефти"<ROSN>, "Башнефти"<BANE> и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей. В соглашении стороны договорились о поэтапном снятии ареста с активов "Системы", наложенного ранее в качестве обеспечительных мер по двум искам. 19 марта башкирский арбитраж отменил все остававшиеся обеспечительные меры по обоим искам к "Системе", выведя все активы корпорации из-под ареста.

"Система" также 19 февраля сообщила о привлечении кредитной линии Сбербанка объемом до 105 миллиардов рублей под залог акций МТС, из которых 40 миллиардов будут направлены на выплату "Башнефти" по мировому соглашению.