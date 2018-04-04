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СМИ: CBS сделала предложение о покупке Viacom


Компании / Технологии

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. CBS Corp., по словам осведомленных источников, сделала предложение о покупке Viacom Inc., причем предложение имеет силу лишь при условии, что объединенную компанию возглавит команда менеджеров CBS, сообщает Dow Jones со ссылкой на The Wall Street Journal.

Согласно источникам, предложение, которое предусматривает оплату только акциями, оценивает Viacom ниже ее текущей рыночной стоимости 12,5 млрд долларов. На днях свое предложение представил специальный комитет, состоящий из членов совета директоров CBS, которому было поручено провести переговоры о сделке со специальным комитетом совета директоров Viacom.

CBS предложила, чтобы в обозримом будущем объединенную компанию возглавили генеральный директор Лесли Мунвс и президент Джо Йанниелло. Таким образом, генеральный директор Viacom Боб Бакиш останется не у дел.

И CBS, и Viacom контролируются холдинговой компанией медиамагната Самнера Редстоуна National Amusements Inc., которой в каждой из фирм принадлежит почти 80% акций с правом голоса. Шари Редстоун, дочь Редстоуна и президент National Amusements, является вице-председателем в CBS и Viacom и настаивает на объединении двух компаний.

Если Viacom отклонит предложение и будет настаивать на улучшении его условий, то заявка CBS может стать началом для переговоров. Представитель Viacom отказался от комментариев.

Если предложение CBS исключает Бакиша из управленческой команды, то у National Amusements может возникнуть проблема, считает один из источников.

Хотя Редстоун по-прежнему владеет решающим влиянием на исход голосования – ему принадлежит 80% акций National Amusements с правом голоса, – его здоровье в последние годы резко ухудшилось, и он не может много говорить. Совету директоров National Amusements, в который входит семь человек, предстоит проголосовать по вопросу слияния CBS и Viacom.

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