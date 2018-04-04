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СМИ: Apple разрабатывает бесконтактный тачскрин и вогнутый экран для iPhone


Компании / Технологии
  • # Вице-президент компании Apple Филип Шиллер во время презентации iPhone X в Купертино
    © AFP, Josh Edelson

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Американская корпорация Apple AAPL разрабатывает такие новинки для своих устройств, как система бесконтактного взаимодействия с сенсорными дисплеями и вогнутый экран в попытке разнообразить дизайн смартфонов на насыщенном рынке, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

По данным источников, бесконтактный тачскрин позволит пользователям iPhone выполнять задачи на телефоне, не касаясь экрана пальцами, поскольку интерфейс будет реагировать на жесты пользователя. Источник агентства добавляет, что эта технология вряд ли выйдет на рынок в ближайшие два года, даже если Apple решится продолжить разрабатывать ее.

Кроме того, Apple разрабатывает вогнутый сверху и снизу к центру дисплей. Такая форма будет отличаться от последних изогнутых по бокам экранов смартфонов Samsung. На развитие этой технологии компании потребуется от двух до трех лет, также сообщает источник. Сейчас все модели смартфонов компании Apple имеют плоский экран.

Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.

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