Цукерберг 11 апреля выступит на слушаниях в палате представителей США

ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Основатель и гендиректор Facebook <FB> Inc. Марк Цукерберг появится на слушаниях в комитете палаты представителей США 11 апреля, сообщает Dow Jones.

Слушания будут проводиться комитетом по энергетике и торговле, который курирует многие вопросы телекоммуникационной и интернет-политики. Слушания будут посвящены "использованию и защите компанией пользовательских данных", говорится в сообщении.

Facebook критикуют за то, как она обращается с данными пользователей, после того, как аналитическая фирма, связанная с президентской компанией Дональда Трампа 2016 года, получила данные 50 млн пользователей Facebook.

"Эти слушания будут важной возможностью пролить свет на критические вопросы приватности данных потребителей и помочь американцам лучше понять, что происходит с их персональной информацией в интернете, - указали в заявлении председатель комитета Грег Уолден и его заместитель Фрэнк Паллоне. – Мы ценим готовность Цукерберга дать показания перед комитетом и надеемся, что он ответит на наши вопросы".

Представитель Facebook подтвердил, что Цукерберг будет на слушаниях, добавив, что беседы о других возможных слушаниях продолжаются. Два комитета сената США также заинтересованы выслушать Цукерберга.