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"Лаборатория Касперского" нашла в Google Play легитимные приложения со скрытыми майнерами


Компании / Технологии / Финансы

 

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили в магазине Google Play легитимные приложения со скрытыми майнерами криптовалют, сообщается в пресс-релизе компании.

Майнинг – это предоставление вычислительных возможностей системам криптовалют за плату. В частности, подобный функционал был найден в нескольких приложениях для просмотра футбола и установки VPN-соединений.

"Эксперты "Лаборатории Касперского" изучили мобильные приложения для майнинга криптовалют и обнаружили, что преступники всё чаще используют для заработка денег внешне легитимные приложения со скрытыми майнерами. ... Таким образом, злоумышленники наживаются на сотнях тысячах пользователей, которые даже не подозревают об этом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приложения-майнеры, связанные с футболом, скрытно добывают криптовалюту во время показа футбольных видеороликов. Часть этих приложений распространялась через Google Play, самое популярное было загружено более 100 тысяч раз. На данный момент все зараженные приложения удалены из официального магазина.

Приложение Vilny.net, используемое для VPN-соединения, в свою очередь, автоматически скачивает исполняемый файл майнера с сервера и запускает его в фоновом режиме. Приложение популярно среди российских и украинских пользователей, которые хотят получить доступ к веб-ресурсам, недоступным из-за локальных ограничений провайдера, и было загружено более 50 тысяч раз.

"Наши выводы показывают, что авторы вредоносных майнеров активно развивают свои техники. ... Теперь они делают это и с помощью легитимных приложений со скрытым функционалом. Так они зарабатывают на каждом пользователе дважды — сначала через рекламу в приложении, а потом и с помощью майнинга", — передает пресс-служба слова Романа Унучека, антивирусного эксперта "Лаборатории Касперского".

 

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