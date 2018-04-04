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ФАС удовлетворила ходатайство о создании СП Сбербанка и "Яндекса"


Компании / Технологии
ФАС отказалась от идеи запретить поминутную тарификацию звонков
ФАС отказалась от идеи запретить поминутную тарификацию звонков

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство о создании совместного предприятия Сбербанка SBER и "Яндекса" YNDX на базе "Яндекс.Маркета", следует из опубликованного на сайте службы решения.

В декабре Сбербанк и "Яндекс" подписали обязывающее соглашение создать СП на базе "Яндекс.Маркета". По условиям соглашения Сбербанк приобретает вновь выпущенные акции "Яндекс.Маркета" на сумму 30 миллиардов рублей. На момент сделки партнеры оценивали все предприятие в 60 миллиардов рублей без учета будущей синергии. Стороны будут иметь равные доли в компании.

"ФАС России рассмотрела ходатайство ПАО "Сбербанк России" SBER и ООО "Цифровые активы" о приобретении прав блокирования определенных решений органов управления, позволяющих определять условия предпринимательской деятельности ООО "Яндекс.Маркет" и ООО "Яндекс.Маркет Лаб"... и установила, что сделка, заявленная в указанном ходатайстве, не приведет к ограничению конкуренции. Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 33 закона о защите конкуренции, ФАС России приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", — говорится в документе.

 

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